10 destinații europene pentru care merită să uiți de Paris, Roma sau Londra Pentru fiecare metropola europeana exista sute de mici orașe europene care pot fi locul perfect pentru excursii magice. De la orașe in care castelele te duc inapoi in timp, pana la o așezare veche de pe litoralul Marii Negre, aici gasești mai bine de zece orașe mici din Europa pe care sa le adaugi pe lista ta de calatorie. Revista americana Travel+Leisure , o publicație de calatarii și stil de viața, a realizat un astfel de top al unor orașele europene care v-ar putea cuceri. Zell am See, Austria Așezat intre lacul turcoaz Zell și muntele Schmittenhohe, orașul austriac Zell am See este renumit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

