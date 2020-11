10 de lucruri care-i excita pe barbati Daca esti barbat, e suficient sa te uiti la o femeie frumoasa si… te-ai excitat. Daca esti in “tabara adversa”, insa, si vrei sa exciti un barbat cu adevarat, exista anumite “retete” care nu dau rateuri. Ce-i excita, de fapt? Pentru un barbat, drumul pana la erectie este destul de scurt si totul se petrece in mintea lui intai. E suficient sa arunce o simpla privire unei fete noi intrate in scena, si… o va simti si in pantaloni, cu siguranta. Daca, insa, e deja intr-o relatie stabila, s-ar putea sa-ti ia un pic de efort sa-l exciți. 1. Pielea la vedere Vino intr-o zi la birou intr-o fusta mini,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 octombrie, se lanseaza campania „Un Tata Bun” - o campanie de schimbare de comportament, care vine sa ofere un exemplu de reușita și normalitate in familie. Campania are menirea sa sensibilizeze barbații, ca sa se implice in educarea copilului, in partajarea treburilor casnice, luand acest…

- Miracolulnașterii – ce frumos suna. Pana cand sosește ziua in care devii parinte și ițidai seama ca singurul miracol este ca ai supraviețuit. Lasand glumala o parte, oricat de mult te-ai pregati pentru acest moment unic in viața unuiom, nașterea primului copil tot reușește sa te ia pe nepregatite. Iți…

- Epidemiologul Nicolae Furtuna susține ca motivul pentru care nunțile și cumatriile au fost interzise, deși se permit organizarea evenimentelor cu participarea a unui numar de pana la 50 de persoane, este apropierea fizica și contactul fizic apropiat. Aceasta a fost cheia pe care s-a bazat Comisia Naționala…