10 curiozități despre creierul uman: Nu simte durerea, poate alimenta un bec, multitasking-ul este imposibi Cum funcționeaza creierul și de ce ar putea fi el capabil in viitor? Se pare ca doar o mica parte dintre intrebarile despre creier au primit pana acum raspunsurile din punct de vedere științific. Unele raspunsuri reușesc sa ne surprinda, altele sa ne amuze. 1. Informația conform careia oamenii folosesc doar 10% din creier este falsa Conform Institutului Neurologic DENT , folosim mai mult de 10% atunci cand dormim. Deși este adevarat ca zonele creierului nu funcționeaza toate in același timp, cercetatorii creierului care folosesc tehnologia imagistica au aratat ca, la fel ca mușchii corpului, cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

