10 critici ai lui Vladimir Putin ce au fost asasinați sau au sfârșit în condiții suspecte Se spune despre Vladimir Putin ca este ultimul conducator cu vederi dictatoriale din Europa, iar lista acestor 10 critici care au fost asasinați sau au murit in condiții suspecte este mai mult decat graitoare. Mulți dintre noi ne intrebam cum de este posibil așa ceva, intr-o Europa a anului 2022 cand fiecare stat incearca sa se ghideze dupa cele mai democratice principii și cand inca nu s-au cicatrizat bine ranile lasate de un regim totalitarist ce a facut nenumarate victime. Sa nu fim greșit ințeleși: nu toți cei care nu au cele mai prietenoase relații cu președintele Rusiei au soarta celor 10… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

