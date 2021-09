Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele Primariei municipiului Suceava prezentate de primarul Ion Lungu la Forumul Orașelor Verzi care se desfașoara in aceste zile la Brașov au foarte apreciate de cei prezenți. Cel puțin așa susține edilul șef. Lungu care a reprezentat atat municipiul Suceava cat și Asociația Municipiilor din…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava cere explicații guvernului in privința creșterii prețului la paine, in condițiile in care, anul acesta, avem o recolta mandra la grau. ”Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE, dar sufera dupa paine, prețul ei este mare in raport cu puterea de…

- Jucatorii echipei de handbal masculin CSU din Suceava au revenit la antrenamente la inceputul acestei saptamani. In sala ”Dumitru Bernicu” au venit la prima chemare a antrenorului Petru Ghervan au venit 19 din cei 22 de jucatori. Au lipsit motivat gruzinul Kbilashvili, care este infectat cu Covid, turcul…

- Dota 2 este poate cel mai popular joc multiplayer din lume, cu o baza de fani imensa, chiar mai mare decat in cazul altor titluri ultra-populare, precum Counter-Strike: Global Offensive sau Valorant sau Fortnite. Acest fapt a atras dupa sine și cele mai pompoase turnee offline, cu zeci de mii de oameni…

- Magazinele online au acum comisioane de procesare a plaților de 0,5 %, la peste jumatate fața de media actuala practicata de procesatorii de plați cu cardul. Fintech-ul lituanian Paysera a introdus un serviciu inovator pentru comercianții online, bazat pe „Open Banking”, in care a integrat opt banci…

- Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, a declarat ca PSD ii solicita premierului Florin Cițu sa respecte legea și sa prezinte in cel mai scurt timp un raport in care sa arate pe ce a cheltuit banii imprumutați de Romania și care este programul pentru reducerea datoriei publice. „Totodata,…

- TRADIȚIA CONTINUA: Cea de-a 11-a ediție a Turului Ciclist al Sibiului a luat STARTUL 2 iulie, la Sibiu, cu festivitatea de prezentare a echipelor. Ca și anul trecut, se aliniaza și anul acesta la start doua echipe de World Tour, poziționand evenimentul pe locul 1 in lista celor mai importante competiții…