Stiri pe aceeasi tema

- Luleaua Turcului sau Pipa Turcului cum i se mai spune este o planta ornamentala care infrumusețeaza gradinile și casele turdenilor. Se cațara pana la inalțimi de 10-12 metri și are flori in forma de trompeta, viu colorate. Este o planta foarte rezistenta la frig, boli și daunatori, se inmulțește cu…

- Nu orice planta poate sa se dezvolte frumos pe balconul apartamentului sau locuinței tale. Unele flori nu sunt facute sa reziste tuturor condițiilor de mediu. Daca vrei sa oferi un plus de frumusețe acestui spațiu apeland la flori, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți arata care sunt cele…

- In cei 10 ani, firma romaneasca a reușit sa colaboreze cu peste 2.000 de producatori de top din Europa. Clienții au parte de sortimente exclusiviste, plante de calitate superioara și chiar de flori exotice de pe alte continente.Cu o experiența de aproape 4 decenii in domeniu, Rudy a venit tocmai din…

- Plantele perene cu flori se numara printre principalele atracții ale unei gradini de flori. Acestea adauga structura și frumusețe unei gradini și, pe masura ce cresc in dimensiune, gradina devine mai bogata și mai primitoare. Majoritatea plantelor perene se adapteaza foarte ușor. Acestea pot fi imparțite…

- INVITAȚIE… Targul de flori ii așteapta și in acest an pe vasluienii iubitori de plante in Piața Civica din oraș. Evenimentul se va desfașura in perioada 19 – 21 mai și va reuni zeci de expozanți din județ și din țara. Publicul va putea admira și cumpara specii de plante care mai de care mai […] Articolul…

- O expozitie de fotografie care prezinta diverse plante protejate de lege, ce cresc in rezervatiile naturale din judetul Covasna, va fi prezentata saptamana viitoare in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Initiativa organizarii expozitiei apartine unui centru de gradinarit din municipiu, care si-a…

- In data de 3 mai 2023, la ora 20.00, in timp ce se afla pe strada Piața Unirii din Zlatna, pe podul din centrul orașului, un tanar de 32 de ani, posibil pe fondul consumului de alcool, a aruncat șapte jardiniere cu flori in albia raului Valea Morilor. Pentru fapt sa, poliștii locali l-au „ars” la buzunar…

- Aproximativ 10.000 de plante de ornament au fost plantate in Jibou, pentru infrumusețarea spațiilor din cartierele, parcurile și aliniamentele stradale ale orașului. Potrivit viceprimarului Vlad Pașcalau, efortul desfasurat se fundamenteaza pe dorința de a moderniza si completa peisagistic zonele verzi…