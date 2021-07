Stiri pe aceeasi tema

- Au fost depistați 10 barbați cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani, din India, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale în domeniul construcțiilor, la o societate comerciala de pe raza județului Cluj. „În…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au depistat, vineri, 11 cetateni afro-asiatici, din Egipt, Turcia si Camerun, care au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea, din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni pneumatice. Doua dintre femeile din grup, una dintre…

- Peste 200 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate in cursul zilei de ieri, in cadrul acțiunii de prevenire a infracționalitații in segmentul stradal, creșterea disciplinei in randul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de imigrari din Cluj au depistat 3 cetateni din India care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza județului. Acestora le-a fost revocat dreptul de ședere, iar pe numele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de imigrari din Cluj le-au revocat dreptul de ședere și au emis pe numele acestora decizii de returnare de pe teritoriul Romaniei, fiind obligați sa paraseasca țara in termen de 30 de zile.

- Polițiștii timișeni au depistat trei barbați, de 26, 48 și 57 de ani, care au comis infracțiuni rutiere. Duminica, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control, in localitatea Cenad, un autoturism condus de un barbat de 26 de ani. In urma testarii cu aparatul drugtest, a rezultat faptul ca…

- Polițiștii clujeni au facut mai multe percheziții in municipiul Gherla, in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uzul de arma neletala far

- Polițiștii locali din Timișoara au anunțat ca au gasit patru suspecți, care se aflau la o pensiune din oraș. Aceștia au fost predați polițiștilor de la IPJ Timiș, pentru a fi audiați in cazul crimei care a avut loc luni seara pe o strada din Timișoara. Dupa trei zile de cautari, oamenii legii au reușit…