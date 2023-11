10 bărbați celebri care își vopsesc unghiile 10 barbați celebri care iși vopsesc unghiile Unii aleg o manichiura cu model. Alții iși vopsesc o singura unghie sau afișeaza un look dezordonat, cu oja sarita de pe unghii. De-a lungul anilor, mai mulți barbați, in special rockeri, au ales sa poarte oja. Deși poate mulți oameni ar tinde sa creada ca aceasta e o preocupare tipic feminina. Ei bine, vopsitul unghiilor la barbați nu e nici pe departe o noutate. Dateaza inca din anii 70 și a fost de pe atunci adoptat de barbați celebri precum Kurt Cobain, David Bowie sau Lou Reed. Iata in continuare zece barbați faimoși care urmeaza și in prezent… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

