- Convoaiele cu tehnica militara SUA sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu, a anunțat joi dimineața Ministerul Apararii. „Autovehiculele din compunerea coloanei, insoțite de autospeciale ale Poliției Militare, se vor deplasa, dupa trecerea frontierei de stat, pe ruta Arad – Deva – Sibiu – Ramnicu Valcea…

- Peste 100 de soldati americani au ajuns deja in Romania. Sunt specialistii care se ocupa de instalarea trupelor. Așa cum a decis Pentagonul, 1.000 de soldați americani vor ajunge in țara noastra... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

