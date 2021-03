Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis solicita ministrului Justitiei, Stelian Ion, intr-o postare pe facebook, sa explice cum s-a ajuns in situația ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. „Solicit ministrului Justiției sa explice public de urgența cum s-a ajuns in situația ca dosarul…

