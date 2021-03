10 AUGUST nu poate fi închis! DORU OPREA vine cu o soluție, în cinci pași Doru Oprea, unul dintre protestatarii raniți grav la mitingul din 10 august, susține ca va urma cinci pași prin care incearca redeschiderea dosarului pentru evenimentele din acea zis. El spune ca acest dosar s-a inchis fara sa fie audiat, deși a fost grav ranit. De asemenea, nici alte victime din 10 august nu au fost audiate, iar Oprea ii menționeaza. El spune ca va face o plangere la CEDO impotriva statului roman. 44 de ani de la cea mai mare catastrofa prin care a trecut Romania. Experții vin cu vești care dau fiori Dosarul privind intervenția in forța a jandarmilor la protestul diasporei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-ar fi petrecut in toamna anului trecut, cand doi barbați, de 39 și 51 de ani, au fost agresați de polițiști pentru ca ar fi intervenit in timp ce aceștia bruscau o persoana. In plus, ei le-au atras atenția oamenilor legii ca nu poarta masca de protecție. Nemulțumiți de intervenția celor doi…

- Ministerul Culturii a solicitat DIICOT informații legate de situația managerului Operei Romane din Iași, doamna Beatrice Rancea, cu privire la masurile dispuse asupra acesteia, cum ar fi instituirea controlului judiciar, precum și daca au fost stabilite obligații care impiedica exercitarea funcției…

- Pacientul ars din Constanta, transferat in Belgia, a murit, informeaza G4media. Barbatul a ajuns in Belgia cu patru bacterii din spitalele romanesti, potrivit medicului roman din Belgia care il trata. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, trimite Corpul de control la cele trei spitale din țara in care…

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre decesul barbatului in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsura prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafața corporala și politraumatism prin cadere de la inalțime, potrivit diagnosticului inițial,…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca pana acum nu a fost contactat de nimeni in legatura cu situatia celor patru spitale din Sectorul 1 pe care primarie le doreste transferate in administrarea Primariei generale, precizand ca acest subiect nu i-a fost adus in atentie nici de catre Ministerul Sanatatii.…

- Pacientul ars din Constanța a ajuns in Belgia cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, iar dupa primele analize s-a descoperit ca este infectat cu trei bacterii, transmite Digi24. Barbatul in varsta de 52 de ani cu arsuri pe mai mult de 50% din suprafata corpului a ajuns in Belgia cu trei…

- Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Scanteia, județul Iași, pe unul dintre cele doua drumuri care leaga Iașul de Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism Opel, cu cinci persoane, nu a acordat prioritate TIR-ului care circula pe drumul principal.…

- Un barbat in varsta de 88 de ani a decedat dupa ce masina in care se afla, alaturi de sotia sa, s-a rasturnat pe linia de tramvai din fata Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a lovit alte doua autovehicule din trafic, potrivit Agerpres. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje…