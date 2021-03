Stiri pe aceeasi tema

- Declarație fara precedent in Justiția din Romania. Premierul Florin Cițu cere alte soluții, de la ministrul Justiției, de la procurorul general, la decizia definitiva a Tribunalului București, de inchidere a dosarului 10 august. Practic, prim-ministrul intervine in actul de justiție. Intrebat in cadrul…

- • Pe 1 martie 2007, cinci persoane, dintre care trei elevi de liceu, iși gaseau sfarșitul pe șoseaua pentru care nu exista nici acum o alternativa de mare viteza Numarul accidentelor mortale de pe șoselele din Romania este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeana. De multe ori, infrastructura…

- Rezultat de exceptie pentru cea mai rapida atleta din Romania in primul mare concurs international al sezonului indoor! Marina Baboi a cucerit sambata dupa-amiaza, la Istanbul, medalia de argint in cursa de 60 de metri a Campionatelor Balcanice de seniori, la capatul unei finale dramatice, pe care Marina…

- Partidul Ecologist Roman reacționeaza, dupa ce deputata Ana Bichall l-a criticat pe actualul ministrul al Justiției, Stelian Ion, pentru ca nu a reușit sa obțina in CSM un aviz favorabil pentru proiectul de desființare a SIIJ. Partidul Ecologist considera ca Ana Birchall nu este in masura sa mai…

- Profesioniști din Diaspora pentru poziții cheie din Romania, este titlul unei postari a USR Diaspora. Cea de-a treia și ultima nominalizare a Alianței USR PLUS din partea Diasporei pentru o poziție in structurile noului guvern este George GIMA, noul director de cabinet al Ministrului Justiției, Stelian…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca increderea lui in justiția din Romania este nezdrucinata, chiar daca dosare grele precum cel al Revoluției sau cel al Mineriadei sunt mai degraba un eșec. Citește și: OFICIAL - Lista bolilor care sunt PRIORITATE ZERO la vaccinarea anti-Covid-19 ”Mesajul…

- • Buzoianul are 9 ani și este cel de-al treilea imitator al puștiului din rolul seriei ,,Singur acasa” inscris in concursul lansat de PRO TV Il imita pe Macaulay Culkin foarte bine la prostii și il ajuta și trasaturile fizice! Puștiul de 9 ani și jumatate din Buzau David Pisau este in clasa a treia…

- Cea mai cunoscuta proxeneta din Buzau, care domina Romania și Europa in urma cu 10-15 ani, a ajuns din nou la inchisoare in urma unei condamnari pentru complicitate la trafic de influența. In 2019, Ioana Eugenia Dragoi, fosta Gavrila, a promis unei prietene ca-i face rost de un permis de conducere la…