10 AUGUST: 5 ani de RUPTURĂ INGHINALĂ la MAI! Se fac cinci ani de 10 August! Și de ancheta… Pentru ca auto-sesizatul de serviciu, procurorul militar Bogdan Pirlog a declanșat ancheta penala chiar in acea noapte… Cinci ani in care Dosarul 10 August a luat-o serios pe urma celui din Decembrie 1989. Cu mii de audieri… Cu sute de plangeri penale depuse… Cu capi […] The post 10 AUGUST: 5 ani de RUPTURA INGHINALA la MAI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru politisti din judetul Mures sunt cercetati disciplinar in dosarul care vizeaza azilul din localitatea Bardesti, unde beneficiarii erau tinuti in conditii improprii, scrie zi-de-zi.ro. Unul dintre acestia, Flavius Teodor Pascu, este politist la Sectia Nr. 2 din Band si are calitatea de inculpat…

- Cele trei persoane acuzate de procurorii DIICOT Neamt de trafic de droguri de mare risc, implicate in dosarul minorei in varsta de 16 ani, din Bucuresti, care a murit din cauza consumului de droguri, au fost arestati preventiv de judecatorii Tribunalului Neamt. Instanta a respins solicitarile inculpatilor…

- Cele trei persoane acuzate de procurorii DIICOT Neamt de trafic de droguri de mare risc, implicate in dosarul minorei in varsta de 16 ani, din Bucuresti, care a murit din cauza consumului de droguri, au fost arestati preventiv de judecatorii Tribunalului Neamt.Instanta a respins solicitarile inculpatilor…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta a transmis printr un comunicat de presa pozitia sa fata de dosarul DNA in care a fost inceputa urmaritrea penala pe numele sau. "Am luat nota de continutul comunicatului DNA cu privire la dosarul al carui subiect este finantarea rundei a treia a campionatului…

- Politistii si procurorii din Brasov au deschis o ancheta dupa decesul unui copil de un an si zece luni, pe 3 iulie, la ora 4.00, relateaza portalul local MyTex.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, procurorul Radu Nastac, a comunicat ca dosarul a fost declinat de la acest…

- Dosarul penal impotriva liderului mercenarului Wagner Evgheni Prigojin pentru „organizarea unei revolte armate” a fost inchis, a declarat marți Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, transmite corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iurea.

- Ancheta procurorilor DIICOT in cazul fraților Tate s-a incheiat, iar cei doi au fost trimiși in judecata. Risca pana la 13 ani de inchisoare, dupa ce lista acuzațiilor a fost extinsa pe finalul investigațiilor.

- Dosarul penal deschis in urma unui denunt dupa ce jurnalista Emilia Sercan a acuzat ca teza lui Nicolae Ciuca, in baza careia a devenit doctor in Stiinte militare in 2003, include continut plagiat in cel putin 42 de pagini din totalul de 138, a fost clasat in 15 martie anul acesta. Procurorii au stabilit,…