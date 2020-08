Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane s-au strans, duminica, in Piata Victoriei, la doi ani de la protestele din 10 august. Participantii considera ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan sunt vinovati de violentele de atunci si cer sa se faca dreptate.

- Liderul USR, Dan Barna, acuzat de premierul Ludovic Orban ca a participat la protestul din Piata Victoriei, chiar dupa ce au avut o intalnire pentru discutii despre alegerile din Bucuresti, afirma ca doar a trecut prin piata in drumul sau spre casa, transmite News.ro. ”Nu am fost la protestul din Piata…

- Afirmații absolut șocante ale fostului ministru de interne PSD, Carmen Dan, despre protestul pașnic din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Atunci, protestatarii pașnici au fost batuți și gazați de catre jandarmi. Senatoarea PSD spune ca, la acel moment, au existat grupuri de protestatari care s-au…

- Cateva sute de persoane s-au strans in București, in Piața Victoriei, pentru a protesta impotriva autoritaților și a pandemiei de COVID-19, care, in opinia lor, este doar o minciuna. Participanții nu poarta maști, se imbrațișeaza și se pupa, scrie g4media. Protestul a inceput la ora 17.00, persoanele…