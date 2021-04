Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica se pregateste de primele dueluri din play-off oarecum din postura de outsider. Alb-violetii se gandesc insa serios la posibilitatea promovarii si si-au depus ieri dosarul pentru obtinerea licentei de Liga I. Echipa sustinuta de UPT si Druckeria vrea sa evolueze in elita tot pe batranul…

- Parul deteriorat este o problema actuala, cu care se confrunta un numar mare de femei. Cauzele sunt multe, insa, printre ele enumeram vopsirea parului in mod repetat si neingrijirea corespunzatoare a acestuia.Vopsirea frecventa a parului, duce de cele mai multe ori la degradarea acestuia, la pierderea…

- Guvernul PNL-USR-UDMR taie jumatate din valoarea Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) pe care fermierii le vor primi in acest an. Un proiect de hotarare inițiat de Ministerul Agriculturii prevedere reducerea cu 50% a sumelor alocate pentru ANT, comparativ cu anul anterior. La culturile vegetale,…

- Protestul anti-masca din Capitala nu a avut ecoul dorit la Slatina, unde sambata, 20 martie 2021, s-au adunat, cu greu, in 45 minute, cinci persoane. Anuntat drept „Rascoala din Romania“, evenimentul la care oamenii erau chemati sa „scrie istorie“, in ziua cu record de pacienti in ATI (1.324), nu a…

- Unul dintre proiectele indelung discutate de guvernanți de-alungul anilor pare sa fi facut in sfarșit un pas inainte. Catalin Drula, ales deputat de Timiș din partea USR-PLUS și apoi numit ministru al Transporturilor a anunțat ca a fost stabilit traseul final pentru viitoarea autostrada A9. „S-a incheiat…

- ADVERTORIAL. Vopselele de par Syoss sunt cosmetice profesionale folosite doar in saloane de frumusețe. Pe langa faptul ca ofere pigmentul potrivit, acestea imbogațesc firele cu vitamine, colagen și tonifiaza scalpul. Vopselele difera in ceea ce privește compoziția și gradul de rezistența. Primul lucru…

- Fiecare femeie are o culoare ideala a parului, care ii evidențiaza frumusețea și ii ascunde unele imperfecțiuni. Alte culori au insa efectul opus și ajung sa accentueze ridurile fine in timp ce „ascund” cele mai bune caracteristici ale feței. Este bine cunoscut faptul ca parul este, in general, legat…

- Subvenția acordata ”pe viața” chiar daca proprietarii nu mai lucreaza terenul agricol are nevoie și in acest an de avizul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)! Este vorba despre plata pentru rentierii agricoli care pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola…