- Revista Four Four Two a realizat un top 100 al celor mai buni antrenori din istorie. Printre ei se numara romanii Ștefan Kovacs, Emeric Ienei și Mircea Lucescu, noteaza gsp.ro.Ștefan Kovacs este pe locul 62. „Anii de glorie a lui Ajax au inceput sub comanda lui Rinus Michel, dar istoria il…

- Cine il poate uita pe Dr. Mark Sloan, medicul sarmant din serialul "Anatomia lui Grey", care isi afisa pachetele in timp ce purta doar un prosop si care te facea sa uiti unde se termina fictiunea si incepe realitatea, pentru ca Eric Dane se plia perfect cu personajul pe care il juca.

- Cine nu si-o aminteste pe Peggy, simpatica roscata din familia Bundy care se plangea tot timpul de calitatile sotului sau? Actrita Katey Sagal este renumita in toata lumea pentru rolul sau din ''Married... with Children - Familia Bundy'', serialul care reda povestea unei familii, relatiile dintre ei…

- Pandemia de coronavirus a intrerupt Liga 1. Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a oferit mai multe scenarii pentru continuarea competiției, inclusiv o schimbare a formatului. „Am putea avea și o situație nereglementata de regulament prin care sa stabilim echipele calificate in cupele europene…

- Meciul Petrolul Ploiesti – Sepsi, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost intrerupt, miercuri seara, din cauza suporterilor, iar cele doua echipe au fost trimise la vestiare de arbitrul Iulian Calin.Potrivit Digi Sport, jocul a fost intrerupt din cauza scandarilor xenofobe ale…

- Diana, fiica lui Adrian Enache, a renascut dupa episodul traumatic prin care a trecut acum aproape șase ani. Tanara, care a fost agresata de un libanez, a absolvit o facultate, canta și are chiar propria emisiune la un post de radio. Mai mult, ieri a plecat, alaturi de tatal ei, intr-un turneu din America.

- In filme, bate de rupe si are o conditie fizica incredibila! Insa in viata reala este mai bland ca un mielusel cand vine vorba de familia lui. Zilele trecute, Jason Statham a fost surprins de paparazzi de-a busilea printr-o parcare din Londra, jucandu-se cu bebe Jack, de 2 ani, noteaza click.ro. Statham,…