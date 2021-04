Stiri pe aceeasi tema

- Al-Qaida va ramane prima centrala jihadista din lume, responsabila pentru atentate grave in istoria moderna. Insa, la zece ani de la moartea fondatorului sau Osama bin Laden, organizatia nu a gasit un succesor pe masura acestuia, comenteaza miercuri AFP.

- La un deceniu dupa ce a fost ucis in Pakistan de forțele speciale americane, Osama bin Laden, fondatorul și liderul organizației Al-Qaeda, considerata de mulți cea mai importanta rețea terorista din lume,...

- „Cred ca prezența noastra in Afganistan s-a incheiat. A venit momentul sa incheiem prezenta militara americana in Afganistan. A venit momentul sa aducem trupele acasa. Vom incepe retragerea pe 1 mai, in coordonare deplina cu partenerii si aliatii nostri. Le sunt recunoscator profund aliatilor care…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…

- Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut de polițiști pentru violența in familie. Și-a agresat iubita și fiica și a distrus bunurile din locuința. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de membrii familiei sale. Potrivit IPJ Alba,…

- Am putea asista la o intensificare a atacurilor comise de Al Qaida, din cauza noului lider al gruparii. Avertismentul vine de la serviciile britanice de informații, care spun ca egipteanul Saif al-Adel ar fi preluat conducerea organizatiei.

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a spus duminica, inainte cu o zi de 1 Martie, ca nu este un pericol respectarea tradiției prin oferirea de flori sau marțișoare, atata timp cat regulile de protecție sunt respectate. „Atata vreme cat respectam regulile de distanțare deja impuse prin ordinul…

- Virginia, care are un istoric trist de execuții pe pamânt american, a fost la doar un pas de a deveni primul stat din fostul spațiu segregaționist din Sud care a abolit pedeapsa cu moartea, potrivit AFP.Dupa dezbateri electrice, Camera delegaților din Virginia a votat 57 pentru și 41 împotriva…