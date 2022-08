Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit 8 ani de la moartea marelui Leonte Ianovschi. Pe 9 iulie 2014, se stingea din viata, la varsta de 88 de ani, Leonte Ianovschi, o figura simbolica pentru istoria FC Arges, in special, și a fotbalului argeșean in general. Nascut in 14 martie 1926, la Chisinau, Leonte Ianovschi a venit in…

- La cea de-a 30-a ediție, desfașurata, aseara, la Palatul Culturii din Bistrita, ANDREI COZLAC a primit premiul pentru creativitatea video design-ului si mapping-ului in spectacolul „Plugarul si Moartea”, in regia lui Silviu Purcarete. Plecand de la instalații video, Andrei Cozlac a fost cucerit de teatru…

- Parlamentarul de Iasi, Filip Havarneanu, s-a intors recent din Ucraina, unde a participat la intalniri diplomatice cu oficialii din Odessa, oras pe care rusii nu l-au putut ocupa inca. Deputatul USR a reconfirmat sprijinul pe care Romania doreste sa-l ofere Ucrainei, precum si sustinerea pentru ca aceasta…

- Un oficial din administrația impusa de ruși la Herson a fost ucis dupa ce o mașina-capcana a sarit in aer, fiind vorba despre un asasinat, a declarat șeful adjunct al administrației pentru Reuters. Dmitri Savlucenko, șeful departamentului pentru familii, tineret și sport al Administrației Militar-Civile…

- Regretatul Valentin Uritescu a murit la varsta de 81 de ani, vineri, 18 iunie, dupa ce fusese internat intr-un spital privat, de la mijlocul lunii mai. La 70 de ani, actorul s-a retras din viața artistica, dupa ce cumplita boala il macinase, iar cațiva ani mai tarziu, și-a facut testamentul. Care a…

- Israel l-a amenințat pe președintele sirian Bashar al-Assad cu bombardarea palatelor sale daca acesta nu inceteaza sau nu reduce cooperarea militara cu Iranul pe teritoriul sau, a relatat site-ul arab de știri Elaph. Armata israeliana (IDF) a refuzat sa comenteze dar informația ar putea sa se potriveasca…

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- Razboiul din Ucraina continua sa faca victime in randul civililor. Un incident petrecut in luna martie a ajuns in atenția jurnaliștilor americani de la The New York Times, care au realizat un reportaj cu supraviețuitorii. Reportajul publicației americane este despre un avion rusesc s-a prabușit peste…