Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri Constanta au dispus sambata retinerea unui inculpat (cetatean roman cu domiciliul in Statele Unite ale Americii), cercetat pentru savarsirea infractiunii de tr

- De la jumatatea lunii iunie, un roman a fost inclus pe lista Europol a celor mai periculoși infractori dați in urmarire internaționala. Viorel Nae, poreclit ”Jaga”, este acuzat de autoritațile maghiare ca in august 1991 a batut cu o bara de fier un preot maghiar pana l-a ucis.

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda a fost pe lista pasagerilor care s-au trezit cu avionul anulat de compania low-cost Wizz Air. Zborul Wizz Air de la Charleroi – Bruxelles a aterizat, vineri, pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca dupa ce fusese anulat inițial de doua ori.Printre…

- Un cetatean roman a murit si alti doi au fost raniti in Congo, fiind ranita inca o persoana, cetatean al unui alt stat, anunta Ministerul de Externe. Incidentul are loc in contextul degradarii situatiei de securitate din aceasta tara. MAE aminteste ca pentru Congo este valabil un avertisment de…

- Un cetatean roman a murit si alti doi au fost raniti in Congo, fiind ranita inca o persoana, cetatean al unui alt stat, anunta Ministerul de Externe. Incidentul are loc in contextul degradarii situatiei de securitate din aceasta tara. MAE aminteste ca pentru Congo este valabil un avertisment de calatorie…

- Duminica la ora 15:15, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin sistemul SIMPV cu privire la faptul ca la o secție de votare din comuna Cirlibaba a fost comis un incident electoral, respectiv „validare alegator neinscris pe listele electorale”. Echipa operativa constituita pentru efectuarea…

- Dinamo s-a salvat de la retrogradare și șefii clubului incep deja sa se pregateasca pentru sezonul viitor. Dupa Gicu Grozav, un alt jucator roman e pe lista bucureștenilor. E vorba de Dragoș Albu (23 de ani), mijlocașul de la FCU Craiova. Albu a fost unul dintre capitanii de la FCU Craiova in sezonul…

- ■ ele au fost votate de membrii Comisiei de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților ■ comisia a fost prezidata de deputatul nemțean Laurențiu Leoreanu, in calitate de președinte ■ cele doua modificari repara inechitațile generate in 2017 de modificarea Legii nr.223/2015…