Astazi se implinesc 10 ani de la debutul in prima liga al lui Attila Hadnagy, cel mai batran jucator din campionatul intern. 37 de ani, 10 luni și 14 zile! Varsta atacantului Attila Hadnagy la meciul lui Hermannstadt din prima etapa cu Sepsi! "Sincer, cand am vazut in Gazeta Sporturilor ca sunt cel mai batran jucator din Liga 1 am ras copios. M-am amuzat, am și postat pe Facebook ca am trait și treaba asta. ...