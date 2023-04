Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea virtuala a devenit atat de avansata incat uneori depașește bariera vieții. Creatorii unui nou simulator de moarte, expus la Melbourne, spun ca acest dispozitiv le permite participanților sa vada și sa simta momentul propriei morți, de la apariția infarctului pana la moartea clinica.

- Majoritatea dintre noi ne confruntam cu pofta de dulce și nu știm cum sa scapam de ea. Exista mai multe alimente care ne scapa de aceasta fara sa ne dam seama. Acestea ar trebui incluse in dieta noastra cat mai des.

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- Pentru cei care iubesc dulciurile, renunțarea la ele poate fi cea mai grea parte a unei diete. Din fericire, fructele pot umple golul lasat de zaharurile rafinate și pot oferi aceeași satisfacție de dulce cu mult mai puține calorii. Și asta nu e tot! Cantitațile mari de fibre și nutrienți din majoritatea…

- Alimentele pe care le consumam inainte și dupa antrenament sunt cruciale. Exista adesea confuzie cu privire la ce alimente ne ajuta de fapt sa ne recuperam și sa ne atingem obiectivele. Mulți cred ca nu trebuie sa mananci nimic dupa antrenament pentru a obține rezultatele cele mai bune, dar corpul are…

- Iata de ce ar trebui sa renunți la consumul de sucuri carbogazoase!1. Sanatatea inimii se va imbunatațiUn studiu realizat de Universitatea Harvard in 2012 a constatat ca bauturile cu zahar cresc riscul unei persoane de a dezvolta boli cronice de inima. Un alt studiu din 2011 a constatat ca bauturile…

- Este bine sa va faceți din cand in cand analizele sa vedeți care este nivelul vostru de B12 in sange și in funcție de asta sa incercați mai multe surse de B12. Suntem diferiți, așa ca nu exista o formula unica pentru toți.B12 se gasește in mod natural in anumite alimente, cum ar fi carnea, lactatele…