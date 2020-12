Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc semifinala sezonului 8 al showului Chefi la cuțite, iar emisiunea a inceput in forța cu o apariție de senzației a prezentatoarei Gina Pistol, care in curand va deveni mamica! Vedeta a imbracat o rochie lila cu care a atras toate privirile!

- Noua concurenți au reușit sa ajunga in semifinala emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 8. Aceștia au avut parte de o surpriza uriașa atunci cand frumoasa Gina Pistol și-a facut apariția intr-o rochie de prințesa.

- Inainte de semifinala ”Chefi la cuțite”, Roxana Blenche, concurenta lui Florin Dumitrescu, a facut un anunț foarte așteptat de fani. Vedeta a vorbit despre familia sa, pe care a prezentat-o pe internet.

- Dupa ce in urma cu doar cinci luni ea devenit mama unei fetițe pentru prima data, acum celebra cantareața de muzica populara Letiția Moisescu a anunțat ca e din nou insarcinata, iar de data aceasta cu gemeni!

- Iuliana Tudor ne asteapta la o seara plina de prospetime si veselie. Emisiunea se vede la TVR 1, duminica, 8 noiembrie, de la ora 21.00. In editia acestui sfarsit de saptamana a emisiunii realizate de Iuliana Tudor, cinci foarte tineri solisti isi aduc talentul si emotiile in fata juriului si a intregii…

- Costi Ionița a fost Vulpoiul de la Masked Singer Romania, care a ajuns in semifinala show-ului. El le-a oferit juraților detectivi, indicii care ar fi putut sa ii ajute in demascarea lui. Din pacate, acest lucru nu s-a intamplat. In urma voturilor, Volpoiul a aratat tuturor ce vedeta se afșa sub masca.„De…

- Cu o zi inainte de a intra in semifinala, o concurenta a fost testata și depistata pozitiv. Emisiunea a fost in pericol și din cauza faptului ca o astfel de situație nu a fost luata in calcul. In cele din urma, producatorii au hotarat sa nu mai foloseasca public spectator in studioul TVR-ului unde…

- Emotia neprevazutului caracterizeaza editiile acestui sezon, inregistrat in conditii speciale. Iuliana Tudor ne invita sa urmarim un sezon "de linia intai", din 11 octombrie, in fiecare duminica seara, la TVR 1. 2020 este un an atipic. Un an dificil pentru toata lumea. Un an in care am fost nevoiti…