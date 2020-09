Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne amintim zicala impusa ca un dicton de fostul primar cu atribuții de europarlamentar: proiecte mari-oameni mari! Cam la fel ca mai toate proiectele ramase la faza de proiect prin nu știu ce sertar prin primarie… Iar daca dam doar 2 exemple: SALA POLIVALENTA și ȘTRANDUL am spus tot despre…

- Voluntarii din toata țara, inclusiv din Alba Iulia, au reușit sa adune o suma care parea la inceput imposibilia pentru Alessia, o fetita in varsta de 1 an si 5 luni, bolnava de Amitrofie Spinala Musculara de tip 1. Un efort extraordinar au facut și albaiulienii, atat cei care au organizat targul, cat…

- Ziarul Unirea 12-13 septembrie: Targ caritabil la Alba Iulia, pentru Alessia, micuța care se lupta cu o boala rara. Aceasta are nevoie de tratament de peste 2 milioane de dolari Un targ caritabil pentru Alessia, fetița care are nevoie de cel mai scump tratament din lume, va avea loc in perioada 12 –…

- Cu puțin din partea multora, viața Alessiei, o fetița care lupta cu o boala rara poate fi salvata! Știrile TVR v-au prezentat povestea ei la inceputul acestei luni cand a fost demarata campania umanitara de strangere a peste doua milioane de dolari.

- Dupa ce a reușit sa stranga cei 2,4 milioane de dolari necesari pentru o terapie-minune, care sa-l faca bine pe micuțul Noel, bebelușul bihorean care sufera de amitrofie spinala musculara tip 1 (SMA1), o boala genetica rara și fatala, asociația care ii poarta numele continua lupta pentru copiii suferinzi.

- Ziarul Unirea „Centrul Maria Beatrice” Alba Iulia, caștigator al proiectului „Discover the world” cu finanțare americana. 5000 de dolari investiți in echipamente „Centrul Maria Beatrice” Alba Iulia, caștigator al proiectului „Discover the world” cu finanțare americana. 5000 de dolari investiți in echipamente…

- Alessia are un an și trei luni, varsta la care un copil incepe sa mearga și sa se joace. In schimb, Alessia, este imobilizata la pat din cauza unei boli rare. Micuța sufera de amiotrofie musculara spinala, o boala care practic ii atrofiaza mușchii de la o zi la alta, iar fetița este dependenta de […]…

- UEFA a ajutat deja fiecare federație membra cu 4,3 milioane de euro pentru a lupta impotriva coronavirusului. Dupa ce, in aprilie, UEFA a decis sa ajute toate federațiile in lupta impotriva coronavirusului, alocand 236,5 milioane de euro (4,3 milioane pentru fiecare membru), FIFA se implica și ea. …