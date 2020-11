Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitiile au loc la Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, la Serviciul Permise Suceava, la un atelier unde erau confectionate placute cu numere de inmatriculare, precum si la reprezentantele RAR din Bucuresti si din Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau. Dosarul vizeaza infractiuni…

- Suma fabuloasa ridicata de oamenii legii la descinderile de la Suceava. Un milion de euro au fost gasiți ascunși in galeți, in birourile șefilor de la RAR, informeaza Romania TV care citeaza surse din ancheta. O ampla acțiune a fost demarata in dimineața zilei de joi, 26 noiembrie, de procurorii…

- Percheziții de amploare, joi dimineața, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conduceri și Inmatriculari Vehicule Suceava. Mai mulți angajați sunt suspectați ca timp de mai mulți ani au dat permisul de conducere unor persoane care nici macar nu s-au prezentat la examen, potrivit Digi24.Perchezițiile…

- Procurorii DNA l-au pus sub control judiciar, iar fostul edil tebuie sa plateasca o cauțiune de un milion de euro, potrivit surselor citate. Soția sa trebuie sa plateasca o cauțiune de 200.000 de euro. Otopeni și ale cinci localitați din Ilfov intra in CARANTINA din aceasta seara Tudorache va contesta…

- Fostul director general al Administrației Naționale „Apele Romane”, Victor Sandu, a fost trimis in judecata pentru luare de mita de un milion de euro, a anunțat, luni, Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Patru ofiteri de la U.M. 02517 Craiova au fost trimisi in judecata de procurorii militari de la DNA, alaturi de o firma si de administratorul ei, pentru abuz in serviciu, complicitate la abuz in service si fals in legatura cuun contract de reabilitare a cazarmei de la Deveselu. Militarii au recunoscut…

- In cariera sa de medic stomatolog la Milano, Guido Carlo Cornia a strans o avere considerabila, rezultat al muncii grele si al prudentei in gestionarea economiilor, scrie Il Secolo XIX, preluat de stirileprotv.ro. S-a retras la pensie in anii 1980, in Liguaria, iar multi si-l amintesc si acum datorita…

- "Se aproba numirea domnului Mototolea Silviu Gabriel, CNP domiciliat ROMFILATELIA – S.A., pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 27.01.2020, conform prevederilor art. 64 ind. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Art. 2. Se aproba imputernicirea dlui Ioan Cristescu, președinte al Consiliului…