1 mai, Ziua internațională a muncii. Anul acesta, de acasă Ziua de 1 Mai este, astazi, in cele mai multe state, intre care si Romania, zi nelucratoare. Pe de alta parte, in multe alte tari, Ziua internationala a muncii este prilejul perfect folosit de sindicatele muncitorilor de a face cunoscute revendicarile lor sociale sau profesionale. La nivel global, revolutia industriala de la inceputul secolului al XIX-lea a insemnat introducerea unor masini si utilaje noi, care functionau incontinuu, ceea ce a presupus ca forta de munca sa fie dublata sau chiar triplata. Oamenii munceau in conditii grele timp de 10-16 ore pe zi, potrivit www.iww.org. Astfel, spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

