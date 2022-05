Traditionalele manifestatii de 1 Mai au fost marcate duminica de incidente in Franta si de arestari in Turcia, in timp ce in lume puterea de cumparare se afla in centrul revendicarilor din cauza cresterii inflatiei, relateaza AFP. La Paris, numeroase acrosaje au opus fortele de ordine si grupuri foarte mobile de tineri imbracati in negru. Circa 20 de locatii, majoritatea apartinand McDonald’s, bancilor, companiilor de asigurari sau agentiilor imobiliare, au fost avariate de ”turbulenti’‘, potrivit Ministerului de Interne francez. Pe tot cuprinsul Frantei zeci de mii de persoane au defilat, in…