1 Mai – plimbări gratuite cu catamaranul pe Lacul Surduc Se da startul unui nou sezon de ecoturism in județul Timiș! In perioada 30 aprilie – 25 septembrie 2022 se vor relua plimbarile gratuite cu catamaranul electric Eco Timiș pe lacul Surduc. Rezervația Naturala Lacul Surduc, cel mai mare lac din vestul Romaniei, va putea fi admirata de pe ambarcațiunea pusa gratuit la dispoziția celor care viziteaza destinația. In plus, puteți sa va bucurați de traseul de cicloturism din jurul lacului, de drumeții și experiențe gastronomice in zona! Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș va relua plimbarile cu Catamaranul… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

