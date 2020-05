Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 mai 2020, in jurul orei 22,00 polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 13 aprilie 2020, in jurul orei 03.45, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor…

- La data de 11 aprilie 2020, in jurul orei 20:00, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Dacilor, din municipiu. Un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat…

- Ieri, 25 martie 2020, in jurul orei 00.15, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data de 20 februarie 2020, in jurul orei 20.00, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din comuna Daia Romana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, fiind sub influența unor substanțe psihoactive. In…

- La data de 4 februarie 2020, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale l-au depistat și reținut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un tanar de 19 ani, din orașul Cisnadie, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul a fost condamnat, de Judecatoria…