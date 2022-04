1 mai la mare! Trei mari festivaluri muzicale deschid sezonul estival. Lista concertelor Astazi incepe o noua vacanța de 1 mai la mare. Peste 35.000 de romani sunt așteptați pe litoral unde multe hoteluri, terase și cluburi se deschid in noul sezon estival. Deși minivacanța e mai scurta anul acesta, litoralul va musti de turiști, in special in Mamaia, Vama Veche și Costinești. Loc unde anul acesta au loc cele mai importante evenimente concertistice de pe litoral, trei mari festivaluri, ”Sunwaves”, ”Beach, Please!” și ”May, Be Rock”. Evenimentul dupa care anual, de 1 mai ”migreaza” mii de tineri, festivalul de muzica electronica ”Sunwaves” (Plaja Crazy, Mamaia Nord) și-a deschis porțile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

