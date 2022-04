Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane care vindeau droguri la un festival de la Mamaia au fost prinse in flagrant, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, actiunea de prindere in flagrant, la care au participat politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- A inceput minivacanța de 1 Mai și odata cu ea și petrecerile parca fara de sfarșit de la malul marii. Ca in fiecare an, de la petreceri nu au lipsit nici traficanții de substanțe interzise de lege. Alerta s-a dat seara trecuta, la festivalurile Sunwaves și Beach Please. Iata ce au descoperit anchetatorii!

- Ghinionul pare ca se ține lanț de Mihai Traistariu! Dupa ce in urma cu cateva saptamani a fost implicat intr-un accident auto, acum, artistul a intampinat probleme la apartamentele pe care le deține la malul marii. Mai exact, un grup de tineri i-au adus o serie de pagube materiale, astfel ca a avut…

- Mai multi hotelieri, manageri de restaurante, cluburi, terase si agenti de turism de pe litoral sunt invitati, vineri, 15 aprilie, la "ZIUA n amiaza mare". Aflam cat de pregatit este litoralul romanesc pentru deschiderea sezonului estival, mai exact pentru minivacanta de 1 Mai. Este perioada incare…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai simpatice și mai frumoase artiste de la noi din țara. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, mai ales ca cel mai mare vis i s-a indeplinit.

- RoApart iși are inceputurile la Cluj, inainte de pandemie, cand Eugenia Cherecheș a ramas insarcinata și și-a dorit o viața mai buna alaturi de soțul ei. Ambii lucrau in corporații, dar au decis ca e mai bine sa devina antreprenori, pentru ca "timpul nu ne permitea sa ne bucuram atat de mult de noi".

- ​​​​​​​Muzeul Municipiului București ofera publicului, incepand de miercuri, 16 februarie 2022, medalionul „Balcic, școala de pictura de la malul marii”, care va putea fi vazut la Palatul Suțu.

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 16:00, contra celor de la HC Dobrogea Sud, intr-un meci ce va conta pentru etapa a XVI-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Turdenii au evoluat deja in doua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!