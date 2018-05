Stiri pe aceeasi tema

- Sa gasesti un angajat profesionist, care sa stie meserie, sa aiba abilitati de comunicare si sa lucreze eficient in echipa este o adevarata provocare pentru Romania. Dupa ce s-au razboit pe salarii si facilitati, multe companii au trecut la o alta strategie, acum isi pregatesc singure viitorii angajati,…

- Din cele 169.000 de contracte de munca cu norma intreaga existente in Dolj, pana la 31 martie, fusese majorat salariul brut in acte doar pentru 100.981 de contracte de munca, in contextul transferului de contribuții de la angajator la angajat. ...

- Protest inedit al unor politisti de frontiera constanteni. De ieri, o parte din cei care intra de serviciu, refuza sa se hraneasca pe parcursul celor 8 ore de munca, in semn de protest fata de ministrul Carmen Dan, care in opinia lor ingora cererile oamenilor legii de a primi salarii mai mari si conditii…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Conflictul de munca declansat de Sindicatul Valahia la ASO CROMSTEEL SA va continua cu GREVA DE AVERTISMENT de doua ore, Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii cer salarii și condiții de munca mai bune apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- SC Tehnomatic Systems SRL angajeaza: ・electricieni ・mecanici ・inginer profil electric ・inginer mecanic ・asistent manager OFERIM: – Salariu motivant – Conditii de munca decente Relatii la telefon: 0722.420.181 Email: [email protected]

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Printr-un apel la 112 s-a anunțat, in urma cu puțin timp, ca un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței din Dej. La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala, echipaje de prim-ajutor, dar și polițiștii. Din primele informații, o persoana a…