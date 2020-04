Stiri pe aceeasi tema

- Sky Sport Deutschland a decis sa plateasca ultima transa din drepturile de televizare a meciurilor din prima si a doua liga germane, informeaza cotidianul Bild, citat de lequpe.fr, potrivit news.ro.Sky a obtinut o reducere de cateva zeci de milioane de euro din transa de 225 de milioane de euro,…

- In plina pandemiei Covid-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca planeta duce lipsa de aproape 6 milioane de profesionisti in domeniul asistentei medicale, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Dupa ce mai multe voci au fost impotriva celei mai mari investitii private din Pitesti, peste 80 de milioane de euro pentru constructia Arges Mall din cartierul Tudor Vladimirescu, acum toata lumea si-a dat seama de importanta acestui investitor. Pe fondul pandemiei de coronavirus, cand reducerea investitiilor…

- In sezonul de iarna 2019-2020 au fost inregistrate 1.543.968 de treceri prin turnichete, potrivit Primariei Brașov. Aceste treceri s-au inregistrat dupa cum urmeaza: 31 decembrie (ziua in care s-a deschis sezonul de schi) – 25.581 de treceri; ianuarie – 713.367 de treceri; februarie: 677.689 de treceri;…

- Aproape 800 de milioane de oameni sufera de foame, iar peste 18 milioane dintre ei traiesc in locuri precum America de Nord, Europa și Australia. Aceasta problema globala nu este din cauza lipsei alimentelor, pentru ca sunt destule, insa in anumite regiuni ale lumii accesarea acestora este aproape imposibila.

- Giorgio Armani a donat 1,4 milioane de dolari pentru a ajuta in lupta cu coronavirusul in țara sa natala, Italia, informeaza contactmusic.com. Acești bani, donați de faimosul designer, in varsta de 85 de ani, vor merge catre trei spitale din Milano, unul din Roma și catre Civil Protection Agency, pentru…

- Milioane de oameni cu varste cuprinse intre 20 si 79 de ani sufera de diabet zaharat, se arata in studiile publicate de Societatea Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice. Lipsa unui program de exercitii fizice sustinute si alimentatia necorespunzatoare sunt doar cativa dintre factorii care pot…