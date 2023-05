1 Mai cu ghinion pentru un bărbat din Blaj. S-a ales cu dosar penal La data de 1 mai 2023, in jurul orei 19,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un barbat de 59 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Tiur, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 34 de ani, din localitatea Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 30 martie 2023, in jurul orei 11,30, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Lunca, au depistat un barbat de 58 de ani, din municipiul Mediaș, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Fața de conducatorul…

- In data de 29 martie a.c., in jurul orei 19:45, polițiștii Secției nr. 11 Poliție Rurala Zatreni au depistat in trafic, un barbat, de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DC 79, in localitatea Roșiile, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul a rezultat o valoarea…

- La data de 22 februarie 2023, in jurul orei 18,45, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 53 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- La data de 20 februarie 2023, in jurul orei 05,40, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 27 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Cercetat pentru punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice La data de 19 februarie 2023, in jurul orei 16,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce desfașurau…

- Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au depistat conducand sub influența drogurilor Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au depistat conducand sub influența drogurilor La data de 6 februarie 2023, in jurul orei 19,00, polițiștii Serviciului Rutier…

- La data de 3 februarie 2023, in jurul orei 07,30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Eroilor, din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…