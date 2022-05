Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism. Daca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania…

- Doua pistoale neletale si 110 cartuse cu piper au fost depistate de politistii de frontiera, la PTF Vama Veche, intr-un autoturism in care erau doi cetateni romani si altul britanic, cele trei persoane intentionand sa intre in Romania din Bulgaria, a informat, marti, Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Pistoalele…

- Anca Serea a avut o perioada dificila, in urma cu doi ani, cand a descoperit ca are probleme de sanatate. Soția lui Adrian Sina a cazut pe strada la vremea respectiva și așa a primit diagnosticul din partea medicilor. A fost o perioada plina de greutați pentru Anca Serea, mai ales in momentul in care…

- Nivelul radioactivitatii este la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata la ora 10, precizeaza ministrul Mediului Tanczos Barna. "Radioactivitatea este monitorizata in fiecare ora cu 58 de aparate de masurare la nivel national. Datele sunt la parametrii normali, ultima masurare a fost sambata…

- Importanta pietei din Emirate pentru mediul de afaceri romanesc Dubai, 28 februarie 2022. Foto: Corina Negrea Realizator: Ianna Ionita - La pavilionul României de la Expoziția Internaționala din Dubai se fac ultimele pregatiri înaintea celebrarii mâine de Marțișor a Zilei Naționale…

- Republica Moldova ii primește pe refugiații ucraineni cu un amestec de solidaritate nascuta din pur civism, dar și cu simț al profitului. S-au activat voluntarii, dar și bișnițarii. Pe ruta dinspre Odesa spre Chișinau, cei mai mulți dintre ucrainenii care au ales sa lase razboiul in urma au trecut prin…

- Romania figureaza intr-o analiza a Eurostat drept tara membra cu cea mai mare crestere a preturilor din industrie din ultimii trei ani, desi valoarea pentru 2021 ne pozitioneaza pe locul patru. Unde ajungem cu +15-, dupa Belgia (+17,3-), Olanda (16,7-) si Bulgaria (+15,3-), dar peste Spania (+14,9-),…

- Bibliotecar de meserie, Avram Iancu este primul inotator roman care primeste prestigioasa distinctie "Performance of the Year 2021" la inotul in ape deschise. Acesta a inotat anul trecut 12 ore fara intrerupere in Canalul Bega, la Timisoara. Pe langa reusita de 12 ore de pe Bega din luna iunie a anului…