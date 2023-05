Stiri pe aceeasi tema

- Unul din gignații maritimi din Germania este pe cale sa se extinda pe piața romaneasca de profil, anunțand deschiderea unei subsidiare in București, format din 21 de angajați. In același comunicat, gigantul german care se extinde in Romania, anunța și continuarea strategiei sale de a se dezvolta pe…

- Un show care a facut furori la noi in țara este pe cale sa se intoarca pe micul ecran, dupa o pauza de aproape doua decenii. S-a aflat care este emisiunea care are șanse mari sa revina la TV in Romania. Daca se va bucura de același succes, va aduce audiențe uriașe televiziunii care vrea […] The post…

- Locuiești in Capitala și ai vazut ca pe fațada blocului tau a aparut, recent, un semn care indica un triunghi albastru? Semnificația acestuia nu este cunoscuta de prea mulți oameni deși el transmite o informație destul de importanta. Iata ce trebuie sa știe locuitorii din București despre acest cod!…

- Klaus Iohannis nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind cel mai cunoscut politician din Romania, ocupand cea mai inalta poziție in stat. Președintele țarii noastre a fost dintotdeauna o persoana discreta, in ceea ce privește familia sa. Cum arata parinții liderului statului roman. Cum arata…

- 8 martie este o zi speciala pentru multe femei din Romania, deoarece aceasta zi marcheaza, an de an, Ziua Internaționala a Femeii. In țara noastra nu se sarbatorește doar Ziua Femeii, ci și Ziua Mamei. Așadar, daca v-ați intrebat vreodata care este semnificația zilei de 8 martie și de cand anume dateaza,…

- O artista romanca a fost asemanata cu Hailey Bieber, partenera de viața a celebrului cantareț Justin Bieber, dupa ce s-a prezentat in fața fanilor in ipostaze incendiare. Complimentele nu s-au lasat deloc așteptate. Afla mai jos cine este vedeta din Romania care a aparut in public cu o tinuta minuscula.…

- Darren Cahill are contract cu Jannik Sinner, dar nu a uitat de Simona Halep, așa cum pare ca stau lucrurile cu Patrick Mouratoglou, care nu amintește decat de colaborarea cu Holge Rune. Antrenorul australian a acordat un interviu in care a explicat de ce jucatoarea din Romania a caștigat doar doua turnee…

- Banca Naționala a Romaniei lanseaza o moneda speciala pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu. Primul comunicat al BNR arata ca aversul monedei prezinta Palatul Deputaților din București in perioada interbelica, inscripția ,,ROMANIA” in arc de cerc, anul de emisiune, stema țarii noastre…