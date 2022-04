Stiri pe aceeasi tema

- Incepe „FEstudIS” 2022! 2 – 8 mai 2022. Festivalul studentilor ieseni in pregatiri la Casa de Cultura a Studentilor Iasi: In studio, in direct in matinalul de la Radio Romania Iasi, Ioana Diana Hliboceanu, director adjunct: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/04/28-apr-festudis.mp3…

- Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” organizeaza un Festival al cantecului tradițional „Glasul Ghioceilor” dedicat tinerilor din județ. Evenimentul este programat pentru 26 martie, ora 17, la sala Balada din Focșani. „Convinși fiind de faptul ca folclorul este cartea de identitate a neamului romanesc…

- Licitație online cu scop caritabil! Elevii inimoși și alți colaboratori foarte talentați iși doneaza lucrarile pentru a le veni in ajutor refugiaților din Ucraina. Lucrarile sunt selectate de prof. Anca Șoldanescu, profesor de arte plastice la Colegiul Național „Nicu Gane” Falticeni și co-fondator al…

- Andra Barbarie, director „Salvati Copiii” Filiala Iasi, in direct la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/9-mar-refugiati-BD-Adina-Suhan.mp3 In aceste momente ne concentram eforturile catre sprijinirea refugiaților ucraineni care fug din calea razboiului. Impreuna…

- Soprana Romina Turcan ajuta refugiatii din Ucraina si a fost cu noi in direct la matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/7-mar-soprana.mp3 Va invitam la un spectacol de muzica și dans contemporan, completate armonios de un joc spectaculos de lumini,…

- Compania de Teatru „Andirino” este alaturi de copiii din Ucraina. Andrei Ciobanu a povestit despre cum putem fi in aceste momente grele alaturi de copiii din Ucraina, la matinalul de la Radio Romania Iasi. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/03/7-mart-andirino.mp3 Continuam sa fim…

- Vrancea are doar 15 producatori autorizați sa foloseasca mențiunea de calitate „Produs Montan” recunoscuta la nivel european. Vrancenii sunt inregistrați pe aceasta schema de calitate cu produse apicole, produse lactate, fructe. Cea mai recenta certificare a fost acordata pentru un producator de cașcaval…

- CUM AR FI, DACA N-AR FI FOLCLORUL? Ansamblul Folcloric ȚARA VRANCEI din Focșani a fost și este permanent alaturi de comunitatea focșaneana, prin evenimentele sale. Anul acesta 2022, instituția noastra și-a propus sa organizeze ateliere de lucru cu tineri și varstnici din municipiul nostru pentru a…