Stiri pe aceeasi tema

- In județul Timiș, in cursul zilei de 30 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 110 sancțiuni contravenționale in valoare de 277.000 lei pentru... The post Zeci de sancțiuni contravenționale, sute de mii de lei amenzi. Timișenii care nu respecta masurile de restricționare sunt arși la buzunare appeared…

- In data de 29.04.2020, efective marite de politisti din cadrul Poliției Municipiului Orastie, ai Poliției Orașului Simeria și polițiști din cadrul Poliției Oraș Calan au derulat o actiune comuna, pe raza celor trei localitati, pentru prevenirea raspandirii COVID 19 (prin identificarea celor care…

- In ultimele 24 de ore, inspectorii Directiei de Sanatate Publica Galati au facut verificari la persoanele izolate la domiciliu si au constatat ca majoritatea nu respecta regulile stabilite de autoritati. Astfel, inspectorii au dat amenzi in valoare totala de peste 300.000 de lei. Alte sanctiuni au…

- In cursul zilei de duminica, in jud. Mureș au fost verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse peste 790 de persoane, fiind aplicate 170 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 346.000 de lei. Dintre sancțiunile contravenționale aplicate, un numar de 126,…

- Peste 13.000 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti, in acest caz fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei. ''De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr.…

- Polițiștii rutieri acționeaza permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de catre pietoni. Aproape 300 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate pietonilor. In perioada 1 ianuarie-29 februarie a.c., polițiștii au acționat, in tot județul Salaj,…

- Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat activitați specifice pentru depistarea si sanctionarea persoanelor neautorizate care efectueaza transport public de persoane, precum și verificarea autovehiculelor care efectueaza transport de…

- Polițiștii locali craioveni au executat, in primele doua luni ale anului, mai multe acțiuni de verificari in domeniul protecției mediului și al salubrizarii. Cu aceasta ocazie, au fost amendate societațile comerciale și persoanele fizice care nu au respectat legea. In urma tuturor acțiunilor desfașurate,…