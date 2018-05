Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a emis o decizie care interzice anumite practici comerciale neloiale ale marilor retaileri, potrivit un comunicat al instituției. Practicile comerciale neloiale care urmeaza a fi interzise sunt plațile intarziate in cazul produselor perisabile, anularile in ultimul minut ale comenzilor,…

- New York Times scrie un articol despre posibile legaruri intre Cambridge Analytica și PSD, in timpul campaniei electorale din 2016. Aceștia citeaza un consultant britanic al Cambridge Analytica. Acesta susține ca a fost abordat inaitne de alegerile parlamentare din 2016, pentru a trimite o echipa de…

- Citeste si: Romania are doar 265 mp de comert alimentar la mia de locuitori, de doua ori mai putin decat Germania Afacerile din comert au crescut cu 7,6% in primele zece luni ale anului, cu un avans de 12,4% in octombrie Piata totala de retail din Romania - comert, mobila, electroIT, moda -, evaluata…

- Comisia Europeana va prezenta miercurea viitoare o propunere pentru aplicarea unui impozit pe incasarile marilor companii digitale, pentru ca acestea sa plateasca o cota corecta de taxe in Uniunea Europeana.

- Sub presiunea publica, in urma recentului masacru din Florida, un numar din ce in ce mai mare de companii americane au anuntat ca-si vor inceta parteneriatele cu puternica National Rifle Association (NRA). O distantare si de fabricantii de arme care deja se afla intr-o situatie financiara dificila.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- La inceputul acestui an existau circa 14.000 de companii in economie care se aflau sub incidenta legii insolventei, potrivit datelor de la Registrul Comertului care iau in calcul doar firmele care si-au depus bilantul pe 2016, ultimul an pentru care exista date publice. Spre exemplu, compania…

- Comertul este principala „indus­trie“ a Romaniei ca numar de companii, ca business si ca numar de salariati, insa este totodata domeniul care da cele mai multe insolvente. Anul trecut, aproape o treime din totalul insolventelor a venit de la companii din comertul cu amanun­tul si cu ridicata, arata…