1 Iunie/Silviu Biriş: Copilăria înseamnă cireşe şi fericirea de a fi liber Copilaria inseamna cirese, dar si fericirea de a fi liber sau de a privi toate lucrurile cu naivitate, considera actorul Silviu Biris. Actorul a rememorat, pentru AGERPRES, intamplari haioase din copilarie, unele dintre ele traite alaturi de bunicul sau. Sursa foto: Silviu Biris / Facebook "La multi ani tuturor copiilor, in primul rand, oricare ar fi si oriunde ar fi. Asta e un lucru care este ca in politica: unora le place, altora nu le place: unii imi reproseaza ca nu ma maturizez niciodata, altii ma felicita ca reusesc sa-mi pastrez o anumita copilarie - nu infantilitate, fereasca Dumnezeu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

