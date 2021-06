1 iunie, Ziua viitorului sifonar profesionist Pe 1 iunie, prima zi a verii, gandul ma duce mereu la „Dobrogea, dreptunghiul acela mistic, hotarnicit din patru parți de ape” (arhitectul G.M. Cantacuzino). 1 iunie, insa, e Ziua Copilului, adica singura fericire cu executare. Eeeee, pe 1 iunie am deschis televizorul pe un post de știri și am auzit despre o tragedie. Eram […] The post 1 iunie, Ziua viitorului sifonar profesionist first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A new Vaxzevria (AstraZeneca) vaccine tranche has entered Romania on Sunday, with the 108,000 doses to reach the National Institute for Medical-Military Research and Development "Cantacuzino" on Monday, according to the National Committee for the Coordination of Vaccination Activities against COVID-19…

- 54.000 doze de vaccin de la Johnson&Johnson au intrat miercuri in Romania. Dozele vor ajunge joi la Institutul „Cantacuzino” și de acolo vor fi distribuite in țara. Cele mai multe seruri ajung in Brașov,...

- Incendiu in Navodari, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in NavodariConform primelor informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata si gunoi menajer, pe strada Recoltei din localitatea Navodari.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Incendiu de vegetatie in zona garii.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 25 aprilie, sa intervina in Saligny.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata in zona garii, pe partea cu canalul.Sursa foto cu rol…

- Scafandri se aflau la aproximativ 500 metri in larg. Surse apropiate anchetei au declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca cei doi scafandri ar fi angajati ai firmei care se ocupa de monitorizarea biodiversitatii in cadrul proiectului Reducerea Eroziunii Costiere, Faza II, 2014 2020. Salvatorii din cadrul…

- Astazi, vremea va fi rece pentru aceasta data. Pe alocuri vor fi precipitatii slabe, mixte in Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si ninsoare la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in masivele sudice, in special la altitudini mari, unde zapada va fi spulberata, precum si in regiunile…

- COD GALBEN - Interval de valabilitate: 15 martie, ora 14:00 - 17 martie, ora 20:00. Fenomene și zone vizate: ninsori și strat consistent de zapada la munte și in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi și ninsori abundente in Moldova; local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia…

- De marti seara, pana joi la ora 10.00, meteorologii anunta ca aria precipitatiilor moderate cantitativ va cuprinde treptat Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Banatului si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. "Vor predomina ninsorile, iar in extremitatea de sud si in sud-est, in noaptea de marti…