1 iunie, Ziua Copilului. Unde putem merge cu cei mici

- Eveniment organizat de Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia, de 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului. Program Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia anunța evenimentul „Sarbatorile copilariei”, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului – 1 Iunie. In acest an, organizatorii invita copiii…

- Duminica in Capitala va fi sarbatorita Ziua Internaționala a Familiei. Cu aceasta ocazie, Guvernul Republicii Moldova și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație in Moldova (UNFPA) au pregatit un șir de evenimente, care vor avea loc maine cu incepere de la ora 11:00.

- Nu ratați astazi, in Bistrița, un eveniment special, la Galeria Concentric: 61 de copii intre 3 și 16 ani care studiaza pictura la Palatul Copiilor din Bistrița incearca sa traga un semnal de alarma. Intre lucrari – și un tablou al copiilor din Ucraina gazduiți la Herina. „Expoziția este susținuta financiar…

- An de an, pe 2 aprilie este marcata Ziua Internaționala a Conștientizarii Autismului. Deputații PSD Simona Bucura-Oprescu și Remus Mihalcea, impreuna cu subprefectul Ciprian Neculaescu, au fost alaturi de copiii cu autism de la un centru din Campulung. Ziua a avut dubla semnificație pentru deputatul…

- Politic Declarație politica / Deputat PSD Florin Piper-Savu: Deciziile politice – speranțe pentru persoanele cu autism aprilie 6, 2022 07:51 Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, marcata in fiecare an in a 2-a zi din luna aprilie, ne amintește ca, la nivel mondial, autismul afecteaza…

- La Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) Suceava au fost organizate, pe parcursul mai multor zile (30 martie, 31 martie și 1 aprilie), activitati pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, care se sarbatorește in fiecare an pe 2 aprilie. Activitațile au avut ca ...

- In a doua saptamana a lunii martie, (14-18 martie) copiii din proiectul care se desfașoara in școlile/centrele de zi pentru copii: „Mihai Eminescu” Ighiu cu structurile Șard și Țelna, „Ioan de Hunedoara” Santimbru Sat și Santimbru Fabrica, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, „Singidava”…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii amintește ca duminica, 20 martie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Teatrului pentru Copii și Tineret și indeamna parinții sa mearga cu copiii la teatru. ”Teatrul ajuta copiii sa comunice, sa aiba un comportament prosocial și…