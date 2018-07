Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a provocat probleme la Vatra Dornei și la Cirlibaba. Prefectura Suceava a comunicat ca la Vatra Dornei ieri, la ora 18.00, 589 de consumatori au ramas fara curent din cauza avarierii a 8 puncte de transformare. Pana astazi, la ora 06.00, toate deranjamentele au fost remediate de catre echipele…

- O furtuna a produs pagube in mai multe zone ale judetului Valcea, vantul extrem de puternic doborand copaci care au blocat circulatia pe mai multe drumuri nationale, iar in unele zone reteaua de alimentare cu energie electrica fiind avariata.

- Mitica Popescu, la pas pe Calea Victoriei. Unul dintre cei mai iubiți actori romani se afla intr-o forma de invidiat, la 81 de ani. Cu zambetul pe buze și buna dispoziție, acesta s-a plimbat cateva minute pe una dintre cele mai frumoase artere din Capitala. Mitica Popescu, unul dintre cei mai iubiți…

- Punerea in functiune a Statiei de Pompare a Apei Stanca depinde in mare masura de alimentarea cu energie electrica a punctului, furnizarea utilitatii fiind sistata de o lunga perioada de timp.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) de la Chisinau va anunta in scurt timp o sedinta publica pentru a examina propunerea de a ajustare, in scadere, a tarifelor la energia electrica. Specialistii ANRE sugereaza o reducere mai mare fata de cea sugerata de furnizor.

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- In trimestrul I 2018, resursele de energie primara au crescut cu 5,4%, iar cele de energie electrica - cu 0,5% fata de trimestrul I 2017. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,7%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Principalele resurse de…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.