Astazi au loc modificari fiscale semnificative in economie. Astfel, a intrat in vigoare majorarea salariului minim, au crescut accize pentru carburanți și s-a majorat tariful de distribuție pentru gaze. De asemenea, s-a renunțat la toate tipurile de facturi B2B, menținandu-se doar e-Factura. Salariul minim brut pe economie a crescut la 3.700 lei brut, comparativ cu […]