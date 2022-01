1 ianuarie, ziua monedei euro, înot în apă rece ca gheața, celebrarea clopotelor sau angajamentul față de o persoană dragă Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea, sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce ofera un motiv in plus atat de amuzament, cat si de extindere a ariei de cunoastere sau de sporire a gradului de constientizare, conform agerpres. Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lasam inspirati si de unul dintre celebrele dialoguri ale indragitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- „Cu doar cateva zile inainte de Craciun, Romulus Sirbu, balerin și mim, minunat artist care vreme de 30 de ani a format alaturi de colegul sau, Anton Nicolae, celebrul cuplu comic fantezist Anton și Romica, s-a ridicat la stele.Nea Romica, așa cum ii spuneau colegii mai tineri din Teatrul Tanase, a…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza ANSA si CNN, potrivit news.ro. ANSA scrie ca dupa explozia conductei cladirea…

- UPDATE - O persoana a murit și a fost gasita complet carbonizata de catre pompieri.Explozia a afectat imobilele din jur pe o distanța de 30m, exista geamuri sparte la mai multe locuințe. 30 de pompieri se afla la locul exploziei. Incendiul a fost stins.O explozie puternica, urmata de un incendiu a avut…

- Traficul este blocat luni dimineata pe DN2, in localitatea buzoiana Costesti, din cauza unui accident soldat cu decesul unei persoane. ”Circulatia rutiera este blocata in prezent pe ambele sensuri de mers ale DN 2, in localitatea Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un accident rutier,…

- Doua seisme puternice s-au produs duminica in sudul Iranului in apropiere de portul Bandar Abbas, fortand rezidentii sa-si paraseasca domiciliile si provocand decesul a cel putin o persoana, potrivit televiziunii de stat, informeaza Reuters. Seismele, cu magnitudini de 6,3 si 6,4, au zdruncinat…

- Cu siguranța ca și tu ai intalnit pana acum anumite stereotipuri de oameni, indiferent ca vorbim de industria cazinourilor, la locul de munca sau in alte domenii. In orice caz, la cazino vei observa cu ușurința cateva tipuri de personalitați. Acest lucru este adevarat in special pentru Blackjack, unde…