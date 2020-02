1 februarie - Meteo - Cum se schimba vremea - prognoza pe 2 zile Vremea va fi deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, termometrele urmand sa indice chiar și 17 grade in Capitala, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Sambata, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada.„Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 16 grade, iar cea minima va fi de 3...5 grade”, precizeaza meteorologii.Referitor la ziua de duminica, vremea se va menține deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, iar vantul va fi in general moderat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

