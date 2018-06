Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre contractele part-time sau programul suplimentar in limita a 32 de ore lunar, adica un venit extra pe langa cel de la locul de munca principal. Prevederea apare intr-un proiect de lege initiat de un deputat PNL, iar, potrivit acestuia, masura ar uma sa stimuleze munca suplimentara…

- Romania este datoare vanduta Uniunii Europene. O arata chiar o statistica a Ministerului Finantelor Publice. Conform datelor MFP, Romania mai are de platit nu mai putin de peste 2 miliarde euro catre Uniunea Europeana și Banca Mondiala, suma aferenta unui imprumut stand-by contractat in 2009, anunta…

- „Nu stiu, puteti sa intrebati Comisia. Vreau sa fac o observatie. Exista de foarte multe ori tendinta in Romania de a considera o afirmatie facuta de catre Comisia Europeana ca adevarul absolut. Sa stiti ca la Comisia Europeana lucreaza functionari, unii de foarte buna calitate fara indoiala, si care…

- Romania avea in 2017 cel mai scazut procent de angajati din Uniunea Europeana (UE) cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, care in mod obisnuit lucreaza de acasa, arata datele unui studiu dedicat pietei fortei de munca din UE, publicat luni de Oficiul European de Statistica EUROSTAT. Citește…

Romania avea anul trecut cel mai scazut procent de angajati din Uniunea Europeana (UE) cu varsta cuprinsa intre 15 si 74 de ani, care in mod obisnuit lucreaza de acasa, arata un studiu publicat luni de Eurostat.

- "Prelucrarea datelor personale in industria de asigurari, in principal in cazul asigurarilor de viața și de sanatate, reprezinta o activitate de baza, evaluarea starii de sanatate fiind o necesitate in calcularea riscului pe care asiguratorul il preia prin asigurare" atenționeaza vineri Uniunea Asiguratorilor…

- Sunt in total 11 țari din Europa in care mai mult de jumatate din cei chestionați au raspuns ca nu fac niciodata sport, conform unor date publicate de Uniunea Europeana . In capul listei se afla, la egalitate, Bulgaria, Grecia și Portugalia (cu 68%), iar apoi urmeaza Romania, cu 63%. Eurobarometrul…

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9%. Statul roman este urmat de Grecia, cu 14,1% rata de risc, Spania, cu 13,1%, si Luxemburg, cu 12%, potrivit unei statistici Eurostat, citata de Hotnews. 0 0 0 0 0 0