Un bloc din trei din București nu beneficiaza in prezent de apa calda. Iar scenariul de la iarna se anunța unul de groaza, asta in ciuda faptului ca primarul general Nicușor Dan a promis ca va inlocui 35 de kilometri de conducte din totalul de 1.000 de kilometri, cat are rețeaua. Intre timp, numarul avariilor din Capitala crește de la o zi la alta, in timp ce instalatorii și sudorii care sa le repare sunt greu de gasit.