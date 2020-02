Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert dintre angajatori iau in calcul sa angajeze personal din strainatate in perioada urmatoare, iar alți 11% spun ca au facut deja demersuri in acest sens. Totodata, 22% dintre companii nu exclud aceasta opțiune, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.…

- Data fiind stagnarea activitații din perioada Sarbatorilor de iarna, luna ianuarie a adus un volum record (+80%) de aplicari la joburi comparativ cu luna decembrie a anului trecut, arata site-ul de recrutare BestJobs. Cele mai multe cautari de joburi din luna ianuarie au fost în domenii precum…

- Ziarul Unirea Romania, cel mai mare exportator de forța de munca din Uniunea Europeana: Cați romani au ales sa lucreze in strainatate și care este motivul plecarii acestora Romania, cel mai mare exportator de forța de munca din Uniunea Europeana: Cați romani au ales sa lucreze in strainatate și care…

- Șase din zece angajați spun ca schimbarea locului de munca este printre primele trei cele mai importante prioritați pentru acest an. Comparativ, la începutul anului trecut, doar 4 din 10 angajați români se declarau nemulțumiți de situația lor profesionala și luau în calcul gasirea…

- Asiguratorii au nevoie de o transformare profunda si de forta de munca specializata, iar in Romania atragerea unor specialisti in acest domeniu devine parte a unui adevarat "razboi" pentru talente, arata Raportul EY Insurance Outlook 2020, elaborat pe baza consultarilor cu liderii din domeniu de…

- Angajatii romani cu cel mai mare scor de fericire la locul de munca sunt cei care lucreaza in industriile creative si media, dar si in domeniul bancar, iar cei mai putin fericiti cu locul lor de munca sunt activi in domenii precum ingineria si industriile de fabricare, dar si in IT, potrivit unui studiu…

- Datele centralizate in cercetare arata ca, in topul terminalelor folosite de catre copii pentru a naviga pe Internet, se mai afla laptop-ul - cu 46,6- din totalul respondentilor, computer (desktop) - cu 33,2-, Smart TV (17-), tableta (16,4-) si consola de jocuri (7,3-). Cat priveste timpul petrecut…