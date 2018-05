Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia World Vision Romania a lansat, miercuri, raportul "Bunastarea copilului din mediu rural 2018", potrivit caruia 3% dintre copiii din mediul rural se duc intotdeaua flamanzi la culcare. "Anul acesta, 9% dintre copii au declarat ca se culca seara flamanzi, 6% dintre ei - uneori,…

- Fundatia World Vision Romania a lansat, miercuri, studiul “Bunastarea copilului in mediul rural” 2018. Cercetarea urmareste principalii indicatori privind bunastarea copilului, precum starea de sanatate, nutritia, igiena educatia, participarea in comunitate si protectia copilului.

- Vineri, de Ziua Internaționala a Copilului, la Alba Mall din municipiul Alba Iulia va avea loc spectacolul de teatru pentru copii „Capra cu trei iezi”, oferit celor mici de echipa Teatrului de Papuși „Prichindel”. „Dragi copii, parinți și bunici, echipa Teatrului de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia…

- Hușana Huși a lansat o noua campanie umanitara cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Prin intermediul ei, fotbaliștii, sponsorii și conducerea clubului doresc sa le faca o bucurie micuților de la Centrul Comunitar Huși, “copii cu nevoi langa care suntem aproape in fiecare an”. Ei vor beneficia…

- 23 mai, zi dedicata prevenirii infractiunilor contra patrimoniului Campania „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”, desfașurata de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a continuat azi, 23 mai, cu activitati dedicate prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului. Ce de-a treia zi a Campaniei…

- Organizatia Salvati Copiii Romania a lansat marti studiul "Analiza situatiei gravidelor, mamelor si copiilor din mediul rural", in care este analizat fenomenul copiilor cu copii, nasterile premature, rata de vaccinare scazuta si riscurile sociale. Fenomenul mamelor minore, care plaseaza Romania pe primele…

- Activitatile au fost interactive, discutiile avand la baza prezentarea unor situatii de risc, atat in familie cat si la scoala sau pe strada. De asemenea, elevilor le-au fost prezentate diferite situatii prin care s-a urmarit inducerea unor comportamente bazate pe respectarea normelor rutiere, pentru…

Ziua de 27 martie are o dubla semnificație pentru romanii care iși iubesc deopotriva țara și teatrul. Pe 27 martie 1918, in Basarabia s-a votat unirea cu Romania, primul act istoric dintr-o „salba a unirilor" pe care le celebram in anul...