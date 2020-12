Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2020, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat urmatorul mesaj: "In acest an, sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei in conditii deosebite si doresc…

- Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei 1 Decembrie “Ziua Naționala a Romaniei, chiar daca o sarbatorim atipic anul acesta din cauza restricțiilor impuse de pandemie, ramane la fel de importanta pentru noi, prin rolul pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj catre romanii din Statele Unite ale Americii sa ia in considerare votul prin corespondenta si sa se inregistreze in acest sens, adaugand ca vor fi organizate sectii de votare pe teritoriul SUA pentru alegerile parlamentare programate…

